Superbike, Bautista gongola: "Sono al massimo"

Il ducatista ha trionfato anche in gara 2 ad Assen

23-04-2023 16:45

Dominio totale del centauro della Ducati Alvaro Bautista nel round olandese del Mondiale di Superbike. Dopo le vittorie in Gara 1 e in Superpole Race, il pilota spagnolo si è imposto anche in Gara 2 ad Assen, consolidando la sua leadership in classifica generale.

Dopo la corsa si è mostrato molto soddisfatto: “Questa mattina abbiamo cambiato il set-up della moto e mi sono sentito ancora meglio rispetto a sabato. Nella Superpole Race ho spinto sempre più forte e ho capito che il limite della moto andava oltre a quello fatto vedere ieri”.

“In Gara 2 sono stato ancora più preciso nella mia guida. Questo è il “limite massimo di Bautista”. Ci sono altri piloti che possono andare più veloce, credetemi che per me non è possibile. Questo weekend è stato perfetto”.