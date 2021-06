Superbike, Gp Italia: Rinaldi mattatore nelle libere

L’aria di casa scatena Michael Ruben Rinaldi.

Il pilota riminese della Ducati ha infatti ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia, terza prova del Mondiale 2021 di Superbike sul tracciato “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Rinaldi ha fatto segnare il tempo di 1:34.334, rifilando distacchi importanti alla concorrenza. Al secondo posto Alex Lowes, staccato di 294 millesimi, al terzo il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki), con 1:34.848.

Di poco inferiore al secondo il distacco accusato da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:34.909, quinto il britannico Scott Redding (Ducati) in 1:35.076 a 742. Sesto tempo per Alvaro Bautista (Honda) davanti al britannico Tom Sykes (BMW) settimo a 898 millesimi.

Per quanto riguarda gli altri italiani, ottavo Axel Bassani (Ducati), a 9 decimi, 18° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.848, 21° Samuele Cavalieri (Kawasaki) a 2.877. Sabato mattina Superpole e a seguire gara 1.

