Superbike, Jonathan Rea: “Faremo pressione su Kawasaki”

22-11-2021 14:18

Non c’è stato nulla da fare per Jonathan Rea. Dopo sei titoli mondiali Superbike il nordirlandese applica l’adesivo #65 sulla sua Ninja e ricomincia da inseguitore, dietro al nuovo campione del mondo, Toprak Razgatlıoğlu su Yamaha.

La voglia di tornare in sella alla sua Kawasaki è tanta, nonostante la delusione incassata con eleganza.

Adesso è vietato sbagliare in casa Kawasaki. “Sinceramente non sono contento di usare il 65. Significa che ho perso il campionato“, ha commentato Jonathan Rea dopo la gara al Mandalika. “Ma mi fa stare bene. Mi ricorda il tempo in cui sono arrivato in Kawasaki. Mi ha cambiato la vita. Questo numero mi riporta alla mente quei ricordi“. L’obiettivo è ritornare all’amato numero 1 entro un anno e strappare lo scettro iridato a Toprak Razgatlioglu. La vittoria nelle due manche indonesiane dimostrano che Johnny ha ancora fame e talento da vendere, ma serve il supporto ingegneristico.

Il campione turco rappresenta il primo stimolo per migliorare e migliorarsi. Nella stagione Superbike 2021 Jonathan Rea ha commesso vari errori. “Abbiamo vinto molte gare, ma abbiamo anche avuto problemi in altre. Ho fatto qualche errore“. Il riferimento è alle cadute durante la stagione estiva. “Ora c’è un nuovo riferimento. Per anni sono stato il mio stesso riferimento. Dovevamo migliorare passo dopo passo. Adesso abbiamo un nuovo riferimento, soprattutto con Toprak e Yamaha, ma anche con la Ducati e la sua velocità massima. Dobbiamo migliorare il nostro pacchetto e devo migliorare me stesso“.

Anche in casa Kawasaki però sanno che non è stato fatto proprio il massimo per dare a Rea una moto ipercompetitiva. Faremo pressione sulla Kawasaki in modo che migliorino la ZX-10RR e avere un pacchetto migliore per il 2022“. Ai box tutti sanno quali sono le aree da ottimizzare, a cominciare dalla top speed. “Kawasaki deve fare un passo avanti. Dobbiamo migliorare l’accelerazione e la velocità massima. Se dobbiamo accelerare in uscita di curva in prima marcia, come avvenuto a Most e Navarro, perdiamo troppo tempo“

OMNISPORT