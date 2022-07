Superbike, Razgatlioglu si prende la Superpole Race a Most

31-07-2022 11:38

Dopo il successo sfumato in Gara 1, Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato la Superpole Race del GP di Repubblica Ceca da Most. Il turco della Yamaha ha vinto dopo un bel duello con Jonathan Rea: secondo posto finale per il pilota Kawasaki. Terzo gradino del podio per Alvaro Bautista in sella alla Ducati.

I tre scatteranno così dalla prima fila in Gara 2 davanti a tre italiani: Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Andrea Locatelli. I primi due su Ducati, il terzo su Yamaha. In campionato Bautista perde qualche punto ma resta primo con 27 lunghezze di margine su Rea e 43 su Razgatlioglu. Gara 2 alle ore 14.