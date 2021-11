Superbike, Rea polemico per la cancellazione della Superpole Race

20-11-2021 14:08

È un Jonathan Rea non molto contento quello che, stamane, ha dovuto prendere atto della decisione dei commissari di cancellare la Superpole Race e rinviare a domani gara 1 a causa delle avverse condizioni atmosferiche sul tracciato di Mandalika.

“No comment… Nessuno è stato consultato, non dico che sia sbagliato. Nessuno ha visto la pista, dobbiamo fidarci della decisione della Direzione Gara. La visibilità era migliore di altre gare in cui invece abbiamo corso quindi non sto dicendo che la decisione sia completamente sbagliata” ha detto il nativo di Ballymena.

“Sicuramente alle 16 non c’erano le condizioni sicure ma da quanto so io nessuno tra piloti e Safety Commission è stato consultato né ha visto la pista per capire quali fossero le condizioni. Non fraintendetemi, non sto mettendo in discussione la decisione, volevo solo capire come fosse la pista. Noi dai box vedevamo solo la pit lane e la linea del traguardo, non potevamo vedere il resto del tracciato” ha continuato l’alfiere Kawasaki le cui chance di titolo ora si riducono notevolmente.

“Con una gara in meno non è impossibile, ma è una sfida irrealistica. Bisogna lottare fino alla fine, il meteo poi potrebbe dare pioggia anche domani, ma non sappiamo quanto sarà battente. Il mio obiettivo è fare il meglio che posso. Già prima del weekend sapevo fosse difficile, ma quando ho visto la pioggia ho pensato che potessimo provarci” ha chiosato Rea, attualmente secondo in campionato a 30 punti da Razgatlioglu.

