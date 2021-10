Superbike, Rea: "Valentino Rossi il più grande di sempre"

16-10-2021 19:30

Jonathan Rea, sei volte campione del mondo in superbike, ha sempre auspicato di tornare in MotoGP, ma il secondo matrimonio alla fine non c’è mai stato. Un “peccato”, come lo stesso Rossi ha voluto precisare.

Parole, quelle del Dottore, che ovviamente hanno fatto un certo effetto sul pilota nordirlandese: “Ricevere questo parole da Valentino è davvero bello perché lui è il più grande di tutti i tempi nel motociclismo e abbiamo molto rispetto l’uno per l’altro. A volte mi manda dei messaggi dopo una gara o viceversa – ha raccontato Rea, intervistato dal sito Autosport.com –, io sono un grande fan, suo e di quello che ha fatto nella sua carriera. Naturalmente è un peccato non aver mai gareggiato contro di lui perché non ho mai avuto la possibilità [di correre in MotoGP a tempo pieno]”.

“Ho avuto la possibilità di fare due wildcard nel 2012, sono stato settimo e ottavo. Quindi niente male – ha scherzato il ‘Cannibale’ – ma è andata così. Ho avuto alcuni momenti difficili nella mia carriera con la mia squadra precedente [Ten Kate Honda], alcuni grandi momenti e altri momenti difficili. Quando sono entrato in Kawasaki sono stato super felice. La vita è stata davvero bella con me, ho vinto tanto. L’unico punto interrogativo che devo pormi è ‘cosa avrei potuto fare in MotoGP?’ Perché non lo so. Ma non posso avere rimpianti”.

