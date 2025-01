Calcio femminile, Roma ancora regina: 3-1 alla Fiorentina in Supercoppa, Giacinti sempre decisiva

Ancora un trofeo per le giallorosse dopo Scudetto e Coppa Italia: Glionna sblocca la finale del Picco, Janogy pareggia per la Viola, poi decide l’azzurra. In gol anche Corelli

La Roma si conferma regina incontrastata del nostro calcio femminile: dopo lo scudetto e la Coppa Italia le giallorosse si aggiudicano anche la Supercoppa, vincendo per 3-1 la finale con la Fiorentina giocata al Picco di La Spezia. Glionna, Giacinti e Corelli firmano le reti delle capitoline, di Janogy il momentaneo 1-1 delle viola.

Supercoppa femminile, Roma furiosa nel primo tempo

Il primo tempo è di marca giallorossa, l’intensità della Roma fa la differenza, le ragazze di Spugna non hanno paura a tenere la difesa alta e a soffocare ogni tentativo di costruzione delle fiorentine, recuperando spesso palla nella loro trequarti. Alla prima vera occasione la Roma passa: Boquete svirgola il pallone che arriva a Glionna, implacabile nel battere Fiskerstrand, che tocca ma non riesce a trattenere il tiro.

È il 18’, la Roma continua a tenere il pallino del gioco ma non va oltre qualche conclusione dalla distanza di Giugliano, così poco prima dell’intervallo la Fiorentina sfiora il pari su una punizione di Bredgaard che la stessa Giugliano per poco non devia nella propria porta.

Janogy inventa per la Fiorentina, Giacinti replica per la Roma

In avvio di ripresa la gara cambia, la Roma non mette in campo la stessa furia e la Fiorentina al 15’ pareggia: merito di Janogy, che dribbla secco Linari e di sinistro sorprende Kresche con un tiro centrale ma scoccato in controtempo. Immediata la reazione della Roma: Haavi scatta sulla sinistra e crossa al centro per Giacinti, che impatta di testa con tempismo perfetto per il 2-1, segnando il suo 9° gol stagionale, il 7° in carriera alla Fiorentina.

È il minuto 19’ della ripresa, la Viola avrebbe tutto il tempo per recuperare ma la Roma resta compatta e anche alta, tenendo lontane le avversarie dalla porta di Kresche. E nel finale, al 45’, Corelli chiude i giochi rubando palla in area e battendo Fiskerstrand con un destro violento per il 3-1. La Roma alza per la seconda volta la Supercoppa Italiana, riscattando la sconfitta dello scorso anno nella finale contro la Juventus.

Top & Flop della Roma

Giacinti 7 – Sul successo della Roma non poteva esserci che la firma del suo bomber: la centravanti impreziosisce una gara fatta di pressing e movimento continuo con l'inzuccata del 2-1.

Haavi 7 – Dinamismo, qualità e imprevedibilità sull'out sinistro: fa venire il mal di testa a Tortelli.

Glionna 6,5 – Meno coinvolta nel gioco rispetto alle altre due attaccanti, sblocca la partita con opportunismo, poi contribuisce a tenere alto il ritmo delle giallorosse.

Kresche 5,5 – Un paio di ottimi interventi sullo 0-0, poi l'errore che permette a Janogy di pareggiare.

