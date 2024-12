Serie A: Juventus Women travolgente contro la Fiorentina, Inter e Roma 2°. Risultati e classifica 13° giornata

Vittoria netta in trasferta per le bianconere e Inter e Roma al 2° posto davanti alle toscane che scivolano al terzo posto in classifica

Ultimo aggiornamento: 16-12-2024 10:27











Elisabetta D'Onofrio Giornalista e content creator Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.