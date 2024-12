Serie A: primo derby al Meazza tra Milan e Inter, Juventus Women vincente sulla Lazio. Risultati e classifica 12° giornata

Magnifico debutto a San Siro per il derby al femminile: Bartoli e Nadim siglano il pareggio, Bonansea regala il gol vittoria alle bianconere al 90'

Nessun risultato sarebbe stato più giusto. Un epilogo diverso per il primo derby al femminile disputato al Giuseppe Meazza di Milano, tra Milan e Inter, risulterebbe forse appagante per i tifosi presenti ma meno aderente all’agonismo che questo incontro ha saputo offrire ai presenti e a quanti hanno seguito con partecipazione un evento di primaria rilevanza.

Confermata l’egemonia della Juventus Women, dopo la vittoria in casa Samp della Fiorentina di sabato e i risultati che rendono questa 12° giornata di Serie A estremamente interessante sul piano della classifica.

Derby al Meazza tra Milan e Inter

L’intento di mostrare, dimostrare la crescita del movimento passa anche da questo palcoscenico calcistico di primaria rilevanza per le protagoniste assolute di una domenica dell’Immacolata uggiosa, forse ingenerosa sul versante climatico. Ma nulla ha scalfito il carisma delle singole protagoniste che hanno celebrato questo obiettivo, dopo Torino. Juventus Women sempre in vetta alla classifica, con una Lazio però oppositiva, combattiva che non ha lasciato poi così tanti spazi.

Fiorentina a -6 dalle prime e a +7 su Inter e Roma, che si specchiano nei 25 punti centrati in classifica al termine della 12° giornata.

Dicevamo che il primo derby femminile della storia a San Siro coincide con una situazione complessivamente stabile, almeno in testa alla classifica: la Juventus si impone 3-2 sulla Lazio e si conferma leader della classifica con 32 punti, a +6 sulla Fiorentina a 26 e a +7 su Inter e Roma, appaiate a 25. Al termine della 12ª giornata di Serie A – dedicata alla giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre di ogni anno – le ragazze di mister Canzi si prendere un punto sulle nerazzurre di Piovani (e sulle giallorosse di Spugna) e si tengono a sei dalla Viola. Il Milan sale a quota 15.

Il pari a San Siro: storico gol di Nadia Nadim

Termina con un pareggio la partita di San Siro che ha segnato un altro pezzo di storia del calcio femminile in Italia. La sfida tra Milan e Inter, con uno stadio che conta 2500 tifosi più dirigenza rossonera – presenti Ibrahimovic e Furlani in tribuna – e del ct della Nazionale maggiore Soncin, termina con il secondo pareggio di fila.

Partita equilibrata e molto sostenuta, fino al primo gol avvenuto quasi a sorpresa: il punteggio però si sblocca a sorpresa allo scoccare del 45’ a favore dell’Inter sull’out di sinistra, Cambiaghi mette in mezzo, Magull con un leggero tocco riesce ad allungare il pallone a Bartoli e l’ex Roma segna battendo Giuliani, nonostante l’ottimo primo tempo delle rossonere.

L’insistenza delle milaniste viene ripagata dalla rete segnata dal mito vivente del calcio femminile Nadia Nadim, quando al 51′ centra il pari che poi sarà il punteggio definito. Nonostante lo spettacolo, le occasioni sprecate probabilmente e una certa carica legata al contesto questo derby si chiude 1-1.

Fonte: Getty Images

Nadia Nadim celebra il suo gol nel derby

La situazione generale

La situazione favorisce la Juventus, dicevamo. Contro la Lazio non esercita un potere assoluto, ma riesce a conquistare quei tre punti utili alla classifica generale: la questione si chiude 3-2. La Roma vince in casa al Tre Fontane contro il Como, sabato avevano già centrato risultato pieno il Sassuolo che batte il Napoli e la Fiorentina, vincente 3-1 in trasferta contro la Sampdoria.

Risultati 12° giornata

Con la sfida di domenica pomeriggio si è chiusa l’12° giornata di campionato, che conferma le bianconere in vetta alla classifica e un pari al Meazza che non era poi così scontato, anzi. Ecco i risultati:

Juventus-Lazio 3-2

Milan-Inter 1-1

Roma-Como 2-1

Sassuolo-Napoli 2-1

Sampdoria-Fiorentina 1-3

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa l’12° giornata di Regular Season, in testa alla classifica di Serie A femminile si conferma ancora la Juventus Women che difende il proprio primato in classifica. Cambia, invece, il quadro dietro alle bianconere: l’Inter supera la Fiorentina e si mette davanti alla Viola. Milan ancora nella parte più preoccupante, in attesa di una reazione più netta.

Ecco la classifica completa, aggiornata:

Juventus Women 32 punti Fiorentina 26 punti Inter 25 punti Roma 25 punti Como Femminile 16 punti Milan 15 punti Sassuolo 9 punti Lazio 7 punti Napoli Femminile 6 punti Sampdoria 4 punti