Soncin convoca 30 calciatrici, due le novità più importanti. Dove vedere Italia-Malta e Italia-Spagna

Reso noto l'elenco delle giocatrici da parte del ct azzurro in vista dei prossimi appuntamenti in calendario: test decisivi per l'Italia che verrà

Si tratta di amichevoli, ma anche di test per il ct azzurro Andrea Soncin quel che vedremo in campo contro Malta e Spagna: le Azzurre a tre mesi dalla qualificazione a Euro 2025 tornano in campo per le amichevoli, in programma venerdì 25 ottobre (ore 18.15, Rai Sport) al Tre Fontane di Roma e martedì 29 ottobre (ore 18.15, Rai 2) al Romeo Menti di Vicenza.

Due match indicativi per sperimentare, provare, effettuare dei test utili prima della Germania che aiuteranno il ct azzurro a preparare al meglio la Nazionale femminile in vista di un 2025 denso di appuntamenti dalla Nations League alla partecipazione al torneo continentale in Svizzera.

Italia femminile: 30 le convocate con due novità

Appuntamenti che devono indurre le Azzurre a ritrovare quell’ambizione che abbiamo già visto in occasioni competitive con una grinta e quella convinzione che sono state costruite nel tempo e nei risultati visti in campionato. Soncon ha già lanciato dei segnali, diramando la lista delle 30 calciatrici convocate.

Le principali novità sono rappresentate dal ritorno di Francesca Durante ed Eleonora Goldoni: per il neo portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione dopo il Mondiale del 2023, mentre la centrocampista della Lazio – che vanta cinque presenze con la maglia della Nazionale maggiore – è stata richiamata in azzurro dopo sei anni di assenza.

I precedenti con Malta e Spagna

Passiamo ai match in programma: per l’Italia si tratterà del terzo confronto con Malta, battuta in entrambi i precedenti disputati nel 2019, e della seconda gara al Tre Fontane dopo il 2-1 inflitto alla Colombia nell’aprile dello scorso anno si ricorda sul sito della Figc.

Contro la Spagna, a Vicenza, si ripeterà l’incontro disputato dieci anni fa e terminato 0-0 davanti a più di 5500 spettatori. Bilancio a favore delle Azzurre che devono confermare il vantaggio di 12 a 19.

Le convocate

Portieri : Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Il programma

Domenica 20 ottobre

Raduno presso Coverciano

Ore 13 Conferenza stampa Ct

Ore 15 Allenamento

Ore 11.30 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)

Ore 11.30 Allenamento (chiuso)

Ore 10.00 Partenza per Roma

Ore 15.30 Conferenza stampa Ct + calciatrice

Ore 16.30 Allenamento ufficiale MD-1 presso stadio Tre Fontane di Roma

Ore 18.15 gara ITALIA-Malta

Al termine della gara rientro presso Coverciano

Ore 11.30 Allenamento

Ore 11 Allenamento

Ore 17.20 Trasferimento a Vicenza

Ore 12.30 Pranzo

Ore 16.30 Conferenza stampa Ct + calciatrice

Ore 17.30 Allenamento ufficiale MD-1 presso stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza

Ore 18.15 gara ITALIA-Spagna

L’appuntamento con la prevenzione

Importantissimo l’appuntamento con la prevenzione. A ottobre la FIGC anche quest’anno scende in campo per contrastare i tumori al seno.

Come avvenuto anche in occasione del raduno della Nazionale di Luciano Spalletti, durante la permanenza delle Azzurre a Coverciano e fino alla fine del mese l’Auditorium del Centro Tecnico Federale sarà illuminato di rosa, in un viaggio simbolico che accompagna la Carovana della Prevenzione di Komen Italia (il programma nazionale itinerante di prevenzione della salute femminile) e che porterà a illuminarsi di rosa altri simboli dell’Italia, a partire dal Colosseo.