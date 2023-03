Il torneo con la formula a quattro squadre si terrà in Arabia Saudita dal 4 all’8 gennaio: prima di esso, la Lega programma due turni di campionato, il 23 e il 30 dicembre

15-03-2023 11:09

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il nuovo format della Supercoppa Italiana porterà alla fine di una tradizione consolidata della serie A: il campionato non prevederà la sosta a Natale. La Lega Calcio si adatterà dunque agli altri principali campionati d’Europa.

Il nuovo format della Supercoppa Italiana

Lunedì scorso la Lega Calcio ha annunciato il nuovo format della Supercoppa Italiana, che per la stagione 2023/24 vedrà la partecipazione di ben 4 squadre, con un mini torneo strutturato in semifinali e finale. Alla competizione prenderanno parte le prime due classificate del campionato attualmente in corso e le due finaliste della Coppa Italia. Il torneo, che si disputerà in Arabia Saudita, potrà tornare alla originale formula a 2 squadre a partire dalla stagione successiva.

La Supercoppa cancella la sosta di Natale in Serie A

Nella prossima stagione la Supercoppa Italiana con format rinnovato si disputerà nel dal 4 all’8 gennaio 2024. Le innovazioni introdotte dalla Lega Calcio sono però destinate a riflettersi anche sul campionato, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Per la Serie A 2023/24 non ci sono ancora date ufficiali, le uniche certe sono quelle di inizio (20 agosto) e termine (26 maggio). Tuttavia la Lega ha già fissato un’altra importante novità: a differenza del passato, non sarà prevista la sosta di Natale del campionato.

Serie A in campo il 23 e il 30 dicembre

Dopo il classico turno del 23 dicembre, infatti, la Lega ha stabilito di fissare un ulteriore giornata di campionato il 30 dicembre. Tra il 31 dicembre e l’1 gennaio le 4 partecipanti alla Supercoppa partiranno per l’Arabia Saudita, saltando il successivo turno di campionato programmato per il 6-7 gennaio: questa giornata sarà l’unica che partecipanti alla Supercoppa dovranno poi recuperare. Non ci sarà dunque sosta natalizia per le squadre del campionato di serie A: la sosta, infatti, non è obbligatoria e il contratto collettivo dei calciatori affida alle società fissare il periodo di godimento delle ferie a disposizione dei giocatori.