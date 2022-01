Supercoppa, Inter-Juventus: la rabbia e l'appello di Chiellini

11-01-2022 16:36

In vista del match contro l’Inter in Supercoppa, Giorgio Chiellini è intervenuto in conferenza stampa: “L’Inter è una squadra fisica e tecnica, dovremo stare attenti e concentrati. Stiamo bene, siamo quasi tutti a disposizione tranne Federico (Chiesa, ndr). Io so cosa vuol dire perché l’ho vissuto un infortunio così, però lui è un giocatore in gamba. Questa è una bella botta per tutto il calcio italiano”.

Chiellini ha voluto fare un appello alla Lega: “Non ha senso che chi è ammonito o espulso in campionato debba saltare una finale. Non è logico, spero che chi di dovere faccia qualcosa. Cambiamola questa cosa perché in una finale ci devono essere i migliori. Non è giusto che De Ligt e Cuadrado debbano scontare la squalifica in Supercoppa. Lo dico da tempo, bisognerebbe fare qualcosa”.

