Nel secondo quarto di finale della Supercoppa italiana all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno l’Happy Casa Brindisi ha battuto il Banco di Sardegna Sassari per 76-66. Mattatore Nick Perkins con 21 punti e 10 rimbalzi per gli uomini di Frank Vitucci, per quelli di Demis Cavina 17 di Elmantas Bendzius. In semifinale i pugliesi incontreranno la vincente tra Milano e Treviso.

OMNISPORT | 18-09-2021 17:31