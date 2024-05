Supercoppa italiana, definiti accoppiamenti Final Four: ecco l’avversario dell’Inter

Dopo la finale di Coppa Italia che ha visto la Juve battere l'Atalanta sono stati definiti accoppiamenti per le Final Four della prossima Supercoppa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nonostante il calendario intasato per via del nuovo format della Champions League e del Mondiale per Club in programma a giugno 2025, la Supercoppa Italia riproporrà il modello delle final four che ha fatto il suo esordio quest’anno. Inter, Milan, Juventus e Atalanta si daranno battaglia per il trofeo il prossimo gennaio.

Supercoppa Italiana: ecco le quattro squadre partecipanti

Dunque, si replica: avanti con le final four. La prima edizione del nuovo format della Supercoppa Italiana ha visto l’Inter battere in finale il Napoli in Arabia Saudita, dopo che in semifinale avevano eliminato rispettivamente Lazio e Fiorentina. Nonostante l’attuale stagione non sia ancora conclusa si conoscono già le quattro squadre che si contenderanno la coppa: Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Lo scenario è sempre quello dell’Arabia Saudita, con cui la Lega Serie A ha firmato un contratto che prevede la disputa di quattro edizioni della Supercoppa nel Paese in sei anni,

Definiti gli accoppiamenti delle Final Four: le sfide in programma

In quanto vincente del campionato l’Inter affronterà in semifinale il club che è stato sconfitto in finale di Coppa Italia. L’undici di Simone Inzaghi, quindi, dovrà vedersela con l’Atalanta, mandata al tappeto all’Olimpico dal gol di Vlahovic nei minuti iniziali dell’ultimo atto della competizione. La Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa, sfiderà invece il Milan, che occupa il secondo posto in Serie A.

Quando si gioca la Supercoppa Italiana: le possibili date

Al momento non sono state comunicate date ufficiali, ma le partite della prossima edizione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita dovrebbero disputarsi tra il 3-4 gennaio e il 7 gennaio del 2025. Il condizionale è d’obbligo, visto anche quanto successo in occasione della prima edizione delle final four e le polemiche che hanno accompagnato l’evento. In un primo momento prevista a inizio gennaio 2024, la Supercoppa è poi slittata alla seconda parte del mese con inevitabili ripercussioni anche sul calendario di Serie A. L’Inter avrebbe preferito che si tornasse alla finale unica per via della nuova Champions formato XXL e del Mondiale per club, ma si è deciso di andare avanti sulla strada delle Final Four.