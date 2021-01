Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: probabili formazioni

Nell’inedita cornice del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia Juventus e Napoli si contenderanno mercoledì 20 gennaio alle ore 21 il primo trofeo della stagione calcistica, la Supercoppa Italiana 2020.

Sfida sempre sentita quella tra gli azzurri, detentori della Coppa Italia, e i bianconeri campioni d’Italia nelle ultime nove stagioni, quest’anno ancora di più dopo le polemiche seguite alla gara di campionato non giocata il 4 ottobre scorso e che sarà recuperata in data da destinarsi dopo che in un primo tempo era stato assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri.

Problemi di formazione per Andrea Pirlo, in particolare in difesa dove saranno assenti Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e, da ultimo, anche Demiral. Scelte obbligate con la conferma della retroguardia vista contro l’Inter.

Dall’altra parte ancora assente Osimhen, mentre dovrebbe recuperare Mertens, almeno per la panchina.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso.



OMNISPORT | 19-01-2021 18:18