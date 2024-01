Supercoppa Napoli-Inter: info, formazioni e dove vedere la finale in tv e streaming

Mazzarri e Inzaghi si giocano il primo trofeo della stagione a Riyad: sfida tutta argentina davanti, Simeone contro Lautaro. Azzurri con la difesa a 3

21-01-2024 12:33

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Napoli-Inter, l’atto finale della Supercoppa italiana, edizione 2023. Walter Mazzarri sfida Simone Inzaghi, in palio il primo trofeo della stagione. Senza Victor Osimhen, gli azzurri proveranno a ripetere quanto di buono fatto contro la Fiorentina, mentre Lautaro e compagni dovranno confermare sul campo una superiorità tecnica apparsa a tratti imbarazzante con la Lazio di Maurizio Sarri. Scopri qui di seguito come e dove vedere la partita Napoli-Inter in diretta tv e streaming, senza dimenticare curiosità e probabili formazioni.

Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv e streaming

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Canale 5 (105 e 5005 del palinsesto Sky, ndr) a partire dalle ore 20, con Mediaset che ha acquisito in esclusiva i diritti televisivi della Coppa Italia e della nuovissima Supercoppa italiana, organizzata in modalità “Final Four” a Riyad.

Come accaduto in occasione delle semifinali, la gara sarà visibile anche in diretta streaming gratis sul portale Mediaset Play e sull’omonima applicazione, scaricabile e accessibile facilmente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi lo spettacolo della finale di Supercoppa, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Inoltre, Napoli-Inter verrà raccontata live anche su Rai Radio Uno, con aggiornamenti in tempo reale dall’Arabia Saudita e le voci dei protagonisti nel post partita. Dettagli su marcatori, risultato e curiosità del match sui canali social ufficiali di Napoli e Inter, con gli highlights dell’incontro che saranno pubblicati su YouTube poco dopo il fischio finale.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Dopo l’ottima risposta registrata contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, Walter Mazzarri si affiderà nuovamente alla difesa a tre, con Di Lorenzo e Juan Jesus ad affiancare Amir Rrahmani, dinanzi a Pierluigi Gollini. Sulle corsie esterne spingeranno Mazzocchi e Mario Rui, con Lobotka e Zielinski a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. In attacco, confermato il tridente Politano-Simeone-Kvaratskhelia.

Classico 3-5-2 per la formazione di Simone Inzaghi, con Acerbi a guidare il pacchetto arretrato completato da Pavard e Bastoni. Confermato Sommer tra i pali, con Darmian a destra e Dimarco sul versante mancino. Hakan Calhanoglu in cabina di regia, con Barella mezzala destra e Mkhitaryan interno sinistro. Non si tocca il tandem offensivo Lautaro-Thuram.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter:

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. W. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. A. Inzaghi.

Quanto guadagnano Napoli e Inter per la finale di Supercoppa

Supercoppa italiana che vale un totale di 23 milioni di euro, tra premi e bonus destinati alle quattro squadre partecipanti e alla Lega Serie A. Per quanto concerne l’atto finale della competizione tricolore, in scena a Riyad, la vincitrice del torneo incasserà ben 8 milioni di euro, da dividere tra società e calciatori. L’Inter, qualora dovesse centrare il bersaglio grosso, ha già stretto un accordo con lo spogliatoio guidato da Lautaro Martinez: il 20% del montepremi finale finirà nelle tasche dei giocatori.

La finalista perdente, invece, potrà comunque consolarsi con un bonus da 5 milioni di euro, che rappresenta una sorta di “gettone di partecipazione” all’ultima tappa della kermesse. Un tesoretto importante, in un momento delicato per il mercato italiano, con le due proprietà che potrebbe persino decidere di reinvestirlo in questa sessione di gennaio.