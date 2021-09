Supercoppa, Virtus Bologna in semifinale: ma preoccupa Udoh

La Virtus Bologna ha raggiunto la semifinale della Supercoppa italiana battendo la Derthona 74-66. Primi due quarti equilibrati, il primo tempo termina in parità. Il terzo però Belinelli e compagni lo chiudono sopra di 8, un parziale che gli consente nell’ultimo di mantenere la distanza. C’è però una brutta notizia in casa Virtus: l’infortunio al ginocchio per Udoh, si teme sia grave.

Udoh diventa così il primo pensiero per Scariolo: “La partita? Direi che la preoccupazione più grande è l’infortunio a Ekpe Udoh. Purtroppo sembra una cosa brutta e siamo onestamente preoccupati. Il perno sul quale gira molto del nostro gioco sia in attacco che in difesa è veramente il primo pensiero.

Poi la partita, come tutte quelle di precampionato, ha avuto alti e bassi, buoni e cattivi momenti; abbiamo avuto una buona reazione stringendo un pochino le maglie in difesa a metà del terzo quarto. Però anche lì ci siamo distratti di nuovo: diciamo che dobbiamo maturare in più di un giocatore e dobbiamo ritrovare la forma fisica nei nostri giocatori veterani che sono ancora con una limitazione di minuti molto forte e uno stato di condizione molto proiettato più avanti.

La semifinale? Con tutto il rispetto e l’ammirazione per la Reyer, che ha fatto grandi cose in tutti questi anni, noi dobbiamo pensare alla nostra necessità di crescere e siamo più preoccupati a sviluppare il nostro gioco”.

OMNISPORT | 18-09-2021 23:37