Superlega, Civitanova e Perugia si contendono il primo posto

Si sfidano oggi alle 18.00, nell’ennesimo incontro di stagione,due delle formazioni più accreditate della Superlega. Civitanova e Perugia si contendono la vetta della classifica che sarà utile nella fase successiva dei play off per il tricolore.

Il campionato di Superlega è infatti agli sgoccioli, siamo alla penultima giornata della regular season. Dopo la Coppa Italia, vinta da Civitanova domenica questa volta toccherà a Perugia cercare il riscatto. Terzo posto quasi sicuro in chiave playoff per Trento, lotta aperta per il quato tra Vibo, Monza e Piacenza.

OMNISPORT | 03-02-2021 13:20