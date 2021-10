SuperLega: colpo di Piacenza, Civitanova battuta in casa

17-10-2021 20:14

Colpaccio di Piacenza nella seconda giornata della Superlega di volley maschile. Gli emiliani sono riusciti ad imporsi sul parquet dei campioni d’Italia per 3 set a 2, con i parziali di 23-25; 25-16; 23-25; 25-22; 15-12, al termine di una partita tesissima e decisa dopo un tie-break equilibrato.

Mattatore della serata Adis Lagumdzija, autore di 35 punti, grandi prove anche per Antoine Brizard e Thibault Rossard, non basta Osmany Juantorena (17 punti) per Civitanova. In classifica Piacenza al comando con 5 punti.

