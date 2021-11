Superlega e Mondiali ogni due anni: arriva il diktat dell'Ue

23-11-2021 19:46

In una riunione in sessione plenaria il Parlamento Europeo oggi ha votato una relazione sul modello sportivo che l’Unione europea dovrebbe adottare e ha chiesto interventi per proteggere lo sport continentale dalle minacce di competizioni separatiste. La relazione ha avuto 597 voti favorevoli, 36 contrari e 55 astensioni.

Il Parlamento Europeo dice no a Superlega e Mondiali biennali

Un vero e proprio plebiscito che di fatto è una sonora bocciatura al progetto della Superlega, lanciato mesi fa da Juventus, Real Madrid e Barcellona, ma l’assemblea si è anche pronunciata contro l’ipotesi dei Mondiali di calcio ogni due anni, chiedendo alle varie organizzazioni sportive di rispettare la frequenza esistente dei principali eventi sportivi internazionali.

Superlega, nuova bocciatura dall’Europa dopo quella di ottobre

Contro la Superlega, a Bruxelles ci si era espressi già a fine ottobre, con una nota in cui si affermava che l’Unione sarebbe dovuta essere maggiormente coinvolta nel panorama sportivo del continente “per incoraggiare un modello più equo che si allinei con i valori dell’Ue di inclusività ed equità”.

Ieri il concetto era stato ribadito dal vicepresidente della Commissione europea, il greco Margaritis Schinas: “Quando avevo 14 anni ho avuto la possibilità di andare a vedere la mia squadra preferita, l’Aris Salonicco, a giocare contro il Saint-Etienne e due anni dopo contro il Manchester City, e ancora con l’Atletico Madrid. Questo perché siamo cresciuti in un modello in cui ognuno ha una possibilità in un sistema aperto e meritocratico che fornisce opportunità per tutti. Questo è il modello al quale i nostri figli e nipoti si devono appoggiare, per aspirare alle stesse esperienze e gli stessi valori”.

Bocciatura Superlega, la soddisfazione di Alexander Ceferin e dell’UEFA

La UEFA, in una nota, ha espresso soddisfazione per quanto emerso nella relazione: “I deputati condannano fermamente e direttamente le competizioni separatiste come la cosiddetta Superlega europea in quanto minano i valori e i principi dello sport europeo e servono solo gli interessi delle élite e il profitto, senza alcun riguardo per i processi decisionali inclusivi”.

Questo il commento del presidente dell’UEFA Alexander Ceferin, da sempre forte oppositore della Superlega, dopo l’approvazione della relazione: “Il messaggio del Parlamento europeo a nome dei cittadini dell’Ue è chiaro: l’Europa e gli europei si oppongono fondamentalmente a progetti separatisti come la fallita Superlega europea che minaccia i valori dello sport europeo. Il calcio europeo non è un mercato pensato per servire solo gli interessi dell’élite e il profitto: è una storia di successo europea che serve tutta la società. Continueremo a lavorare con l’Ue per rafforzare e proteggere il modello sportivo europeo nel mondo del calcio”.

OMNISPORT