Superlega, Milano fa il colpo a Trento. Perugia non si ferma

28-11-2022 08:55

Continua la marcia trionfale di Perugia. La formazione di Andrea Anastasi fatica ma vince ancora, decimo successo e percorso netto, contro Latina. Colpo, nell’anticipo di sabato, dell’Allianz Powervolley Milano che vince in casa di Trento e fa un balzo importante in classifica in vista dei quarti di Coppa Italia.

Risultati 9a Giornata di Andata SuperLega Credem Banca:

Top Volley Cisterna – Sir Safety Susa Perugia 1-3 (15-25, 25-18, 20-25, 22-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-21, 21-25, 25-16, 15-25, 13-15)

Valsa Group Modena – WithU Verona 3-1 (25-19, 14-25, 25-18, 25-22)

Emma Villas Aubay Siena – Gioiella Prisma Taranto 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 22-25)

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza 0-3 (16-25, 23-25, 21-25)

Itas Trentino – Allianz Milano 1-3 (20-25, 25-21, 15-25, 22-25)