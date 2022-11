Superlega, Perugia recupera il match contro Modena

23-11-2022 15:59

A cavallo tra l’8° e il 9° turno della SuperLega Credem Banca è in programma il recupero della sfida tra la Sir Safety Susa Perugia e la Valsa Group Modena, incontro valevole per la 5a giornata di andata.

La partita era stata rinviata per consentire ai team di partecipare alla Del Monte Supercoppa. Le due squadre scenderanno in campo giovedì 24 novembre al PalaBarton per lo scontro diretto n. 42. Al momento sono avanti i Block Devils con 21 vittorie a 20 nei faccia a faccia.

In vetta a punteggio pieno sia in campionato che in Champions League, la formazione umbra è reduce dal successo casalingo per 3-1 ottenuto in rimonta contro Trento, mentre il sestetto emiliano, che ha 14 punti come Verona e Cisterna, domenica è partito con il freno a mano tirato a Taranto, ma è riuscito a espugnare il PalaMazzola in quattro set.

Giovedì 24 Novembre 2022, ore 20.30

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 24, Itas Trentino 16, WithU Verona 14, Top Volley Cisterna 14, Valsa Group Modena 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Cucine Lube Civitanova 12, Allianz Milano 11, Vero Volley Monza 9, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

1 incontro in più: Itas Trentino.

1 incontro in meno: Pallavolo Padova.

2 incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena.