12-12-2021 21:48

Perugia approfitta dell’assenza di Civitanova, impegnata nel mondiale per club, per affiancarla per numero di partite giocate e per staccarla in vetta alla classifica di Superlega. Questi i risultati odierni della dodicesima giornata del massimo campionato maschile: Modena-Taranto 3-1 (17-25 27-25 25-19 25-16), Cisterna Ravenna 3-0 (25-16 25-16 25-16), Perugia-Monza 3-1 (25-14 25-18 22-25 25-20).

OMNISPORT