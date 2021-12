Superlega: tempo della prima di ritorno, tra rinvii e recuperi

26-12-2021 11:43

Santo Stefano in campo per la Superlega di Volley maschile. Il match delle 15.30 tra Piacenza e Vibo, valido per il recupero della 13esima è stato però rimandato a causa di alcune positività nel gruppo squadra di Vibo.

Si giocano così solo quattro match che saranno utili per determinare gli accoppiamenti dei quarti della Del Monte Coppa Italia, previsti per il 2 gennaio ma spostati a metà mese per consentire i recuperi.

1a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Domenica 26 dicembre 2021, ore 15.30

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

Domenica 26 dicembre 2021, ore 16.30

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia

Domenica 26 dicembre 2021, ore 18.00

Verona Volley – Itas Trentino

Domenica 26 dicembre 2021, ore 20.30

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Vero Volley Monza

Rinviata a mercoledì 12 gennaio 2022, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyball TV

Rinviata a giovedì 20 gennaio 2022, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyball TV

OMNISPORT