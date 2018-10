Suso: "Gattuso è il numero uno"

Suso dal ritiro della Spagna ha parlato del suo buon momento con la Nazionale spagnola e con il Milan. "La Spagna per me è un premio enorme, sono spagnolo nel modo in cui guardo il calcio e faccio le cose".

L'elogio a Gattuso: "Tra lui e Luis Enrique non c'è molta differenza: vogliono il possesso e attaccare sugli esterni. Gattuso è passione e intensità ma fuori dal campo puoi parlargli di tutto: come persona è il numero uno".

"Mi diverto sempre a giocare a calcio, anche in Serie A. Il calcio italiano è molto tattico, molto impegnativo per il giocatore offensivo. Per un attaccante è il posto più difficile, perché vedi ogni settimana con difese ben organizzate, con squadre che sanno sempre cosa fare. Potrebbero non essere tecnicamente e fisicamente i migliori, ma tatticamente sì".

"Titolare anche con l’Inghilterra? Spero, fosse per me le giocherei tutte. A Cardiff penso di aver fatto bene e il CT credo sia felice per il livello che abbiamo espresso. Chi mi conosce sa cosa posso e non posso fare, quali sono i miei punti di forza e i miei difetti. Penso che a Cardiff si sia visto quello che posso dare alla mia nazionale".

