Suzuki, Rins: “Mi manca Brivio, spero che torni”

15-02-2022 13:27

E’ una stagione molto importante quella che sta per iniziare per Alex Rins. Lo spagnolo, ormai un veterano nella classe regina, ha costantemente dimostrato di essere un pilota velocissimo e talentuoso, incappando però in tante disavventure e sfortune legate ad infortuni che lo hanno condizionato quando c’era da finalizzare il risultato.

A questo va aggiunto il fatto che il pilota è in scadenza di contratto e come spesso capita in questi casi, sono tante le voci su cosa accadrà nei prossimi mesi, ma Alex non si sbilancia più di tanto: “È incredibile come tutti i giornalisti mi chiedano cosa accadrà, se ci sarà il rinnovo oppure no, ma non abbiamo neppure corso la prima gara – ha dichiarato a Sky Sport – Sono contento perché abbiamo fatto un bel lavoro durante i test invernali, meglio rispetto agli altri anni, e vediamo cosa succederà“.

La scorsa stagione è stata particolare in casa Suzuki, dopo la partenza di Davide Brivio. L’assenza di uno dei principali fautori della vittoria del titolo ha violato l’equilibrio nel box giapponese, tanto da far sperare lo stesso Rins in un suo ritorno: “Mi manca Davide, devo essere sincero. Sto spingendo tanto per farlo ritornare qui, ma i capi Suzuki sono dei bastar*i e non mi dicono niente” ha chiuso con un sorriso il catalano.

OMNISPORT