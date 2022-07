Svelato il percorso delle Olimpiadi di Parigi 2024

05-07-2022 13:01

Manca ancora un po’ di tempo, questo è certo ma i lavori in vista delle prossime Olimpiadi con sede a Parigi, sono iniziati.

L’UCI, Unione Ciclistica Internazionale, ha svelato pubblicamente il percorso della prova in linea relativa alle Olimpiadi di Parigi 2024: tracciato suggestivo, non banale in cui, almeno gli spettatori, potranno godere di molte bellezze della capitale francese e dell’arrivo agli Champs Elysees.

Diversa ovviamente la situazione per i 90 corridori (sia per la prova maschile che quella femminile) che non potranno soffermarsi a godere delle bellezze parigine, ma che dovranno invece pedalare duramente in vista di un percorso piuttosto duro, con un circuito conclusivo da ripetere 8 volte (per gli uomini) e della lunghezza di 22 km.

Come si presenta il tracciato? I ciclisti entreranno nella capitale francese provenendo da sud, costeggiando la Senna. Dopo il passaggio sui Campi Elisi, la carovana si dirigerà verso est, dove c’è il Quartier de l’Europe. Di lì verso la collina di Montmartre, 1200 metri con pendenze a volte vicine al 10%, e poi ci sarà Le Pré Saint Gervais, uno strappo di 800 metri meno complicato. Avvicinandosi verso la zona del traguardo, posta appunto nel tradizionale luogo di arrivo del Tour de France, si attraverseranno altri simboli di Parigi, non ultima Place de la Concorde.

Quali sono i criteri per qualificarsi in uno dei 90 posti per genere? Iniziamo col dire che il Paese ospitante ne ha almeno due, 80 ne vengono assegnati tramite l’UCI Road World Ranking, gli altri 8 ai Paesi non qualificati tramite esso in base ai risultati dei Mondiali 2023 e dei Campionati continentali 2023 (esclusi Europa e Oceania). Le due cronometro, invece, avranno a disposizione 35 posti per gli uomini e altrettanti per le donne.