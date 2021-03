Svezia, il ct Andersson sigla la pace con Ibrahimovic

Si sono scambiati frecciate per quasi cinque anni, con Zlatan Ibrahimovic a sparare a zero sul ct della Svezia Janne Andersson che non voleva richiamarlo in Nazionale dopo l’apertura dell’attaccante al rientro seguita all’addio alla maglia gialloblù dopo l’Europeo 2016, e Andersson deciso a difendere le proprie scelte.

Ora è scoppiato il tempo della pace perché il giocatore del Milan è stato inserito nell’elenco dei pre-convocati per le prima partite di qualificazione al Mondiale 2022 contro.

L’ottimo rendimento di Zlatan nella prima parte di stagione con il Milan ha convinto Andersson, che ha commentato così la propria decisione: “È stato bello sapere che Ibrahimovic voleva tornare in Nazionale – le parole del ct riportate dall’Ansa – È il nostro miglior calciatore, sapere che aveva il desiderio di tornare con noi è stata un’ottima notizia. Oltre a quello che può dare in campo, ha un’esperienza incredibile e può trasmetterla al resto della squadra”.

OMNISPORT | 16-03-2021 16:29