Svizzera-Italia: in palio il pass per Qatar 2022, solo un dubbio

Tutto pronto per Svizzera-Italia, in programma oggi (20:45) e valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma in Qatar nel 2022. Una gara delicatissima per i Campioni d’Europa.

Dopo il pareggio con la Bulgaria, il CT Mancini è rimasto fiducioso, convinto che, ripetendo la prestazione con i bulgari, ci siano tante possibilità di battere la formazione svizzera.

Un successo, di fatto, porterebbe i Campioni d’Europa ad un passo dalla qualificazione ai prossimo Mondiale (e allontanerebbe la Svizzera, unica avversaria credbile nel girone degli Azzurri).

Pochi cambi rispetto all’undici visto contro la Bulgaria. In porta confermato Donnarumma, difesa con Di Lorenzo ed Emerson sulle fasce. Al centro, la coippia bianconera Bonucci-Chiellini.

Grande dubbio a centrocampo. Verratti non è al top, Locatelli potrebbe giocare titolare al fianco degli inamovibili Jorginho e Barella. Il CT Mancini sceglierà all’ultimo secondo.

Nessuna novità in attacco. Nonostante le tante critiche, Immobile sarà al centro dell’attacco azzurro, coadiuvato da Chiesa e Insigne. L’ultima sconfitta dell’Italia con la Svizzera risale al 1993: Svizzera-Italia 1-0 (gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 1994). All’ultimo Europeo, 3-0 per la Nazionale.

OMNISPORT | 05-09-2021 08:40