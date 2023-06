Svolta Italiano: resta alla Fiorentina

Dopo il summit con Barone, è emersa la volontà di onorare il contratto con la società viola fino al 2024

Niente Napoli o altre destinazioni per Vincenzo Italiano, che allenerà la Fiorentina anche l’anno prossimo. Questo l’esito dell’incontro avuto questa mattina dal tecnico con Joe Barone. Italiano onorerà dunque il contratto con la società viola, in scadenza nel 2024. Come scrive Firenzeviola.it, in casa Fiorentina non c’è mai stata veramente la sensazione che ci potesse essere una separazione. L’incontro di questa mattina ha confermato che si vuole portare avanti il progetto iniziato due estati fa e che, in questa stagione, ha portato la Viola a disputare due finali, di Coppa Italia e di Conference League.