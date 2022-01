Sydney Classic, Murray ai quarti rivela: “Non ho avuto il covid”

12-01-2022 16:26

Lo scozzese Andy Murray si è qualificato per i quarti di finale del torneo Sydney Tennis Classic, un Atp 250 da 521 mila dollari. Sul cemento dell’Olympic Park Tennis Center, Murray ha vinto in rimonta contro Nikoloz Basilashvili, numero due del tabellone, con il punteggio di: 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3.

Murray ha anche rivelato di non aver avuto il covid: “Mi sono ammalato dopo Abu Dhabi, ma non era coronavirus. Pensavo di prenderlo quando ho saputo di tutti i casi positivi e quando il mio coach lo ha beccato. Ero preparato. In effetti mi sono ammalato, non potevo giocare o allenarmi per dieci giorni. Ma non aveva nulla a che fare con il covid. Ho avuto un brutto raffreddore, così come i mie figli e mia moglie. Tutti ce l’avevano a casa, ma ripeto che non era covid”.

OMNISPORT