Szczesny: "Pirlo vuole creare qualcosa di nuovo"

Archiviata la vittoria di campionato contro il Cagliari la Juventus prepara la sfida di Champions League contro gli ungheresei del Ferencvaros: Wojciech Szczesny ha parlato anche del suo rapporto con l’allenatore Andrea Pirlo.

Il portiere bianconero ha parlato in conferenza stampa, scherzando con il tecnico seduto al suo fianco: “Sicuramente si è creato un bel rapporto. Sono in difficoltà a parlare del mister visto che è qua vicino, se dico una parola sbagliata domani gioca Pinsoglio”.

Szczesny spiega poi l’idea di calcio che lo stesso Pirlo sta cercando di costruire partita dopo partita nei primi mesi in panchina: “Vuole creare qualcosa di nuovo e farci giocare in modo più Europeo e moderno, pressando molto alti, siamo a disposizione del mister e vogliamo crescere anche noi per diventare una grandissima squadra”.

OMNISPORT | 23-11-2020 15:40