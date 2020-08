Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21

La sessione estiva del calciomercato partirà ufficialmente solo il 1 settembre ma stanno entrando nel vivo tutte le trattative delle squadre di serie A. La Juventus riflette sul futuro di Dybala e sposta il fronte sul bomber: oltre a Milik e Dzeko nel mirino entra anche Zapata. L’Inter ha ceduto in prestito Lazaro al Borussia Moenchengladbach e sogna Messi, il Milan prima di altri acquisti deve risolvere la grana rinnovo di Ibra. Tra le neopromosse, aspettando l’ultima che uscirà dai playoff, spicca l’acquisto dell’ex Torino Glick da parte del Benevento.

Quando inizia e quando finisce il calciomercato estivo?

La sessione estiva del calciomercato inizierà ufficialmente il 1 settembre. La data di chiusura di questa finestra del calciomercato è invece il 5 ottobre 2020 alle ore 20.00.

Tabellone calciomercato estivo 2020: acquisti e cessioni

ATALANTA

All. Gian Piero Gasperini (conf)

Acquisti: Pasalic (c, Chelsea), Muratore (c, Juventus)

Cessioni: Mancini (d, Roma), Alimi (c, svincolato)

BENEVENTO

All. Pippo Inzaghi (conf)

Acquisti: Federico Barba (d, Chievo), Glick (d, Monaco), Goddard (c, Pafos fp), Armenteros (a, Crotone fp), Iemmello (a, Perugia fp)

Cessioni: Coda (a, svincolato)

BOLOGNA

All. Sinisa Mihajlovic (conf)

Acquisti: Donsah (c, Cercle Bruges fp), Destro (a, Genoa fp)

Cessioni: Krejci (c, Sparta Praga), Rizzo (c, svincolato), Ghini (c, Pianese)

CAGLIARI

All. Eusebio Di Francesco (nuovo)

Acquisti: Romagna (d, Sassuolo fp), Cerri (a, Spal fp), Farias (a, Lecce fp)

Cessioni: Paloschi (a, fp), Pellegrini (d, juventus fp),

CROTONE

All. Giovanni Stroppa (conf)

Acquisti: Romero (c, FK Partizan Fp)

Cessioni: Marrone (d, Verona fp)

FIORENTINA

All. Beppe Iachini (conf)

Acquisti: Duncan (c, Sassuolo), Lirola (d, Sassuolo), Amrabat (c, Fiorentina, definitivo)

Cessioni: Thereau (a, svincolato), Cutrone (a, Wolverhampton fp)

GENOA

All. Davide Nicola (conf)

Acquisti: Salcedo (a, Verona fp), Lapadula (a, Lecce fp)

Cessioni: Romulo (c, svincolato), Hiljemark (c, svincolato), Iago Falque (a, Torino fp), Perin (p, Juventus fp)

INTER

All. Antonio Conte (conf)

Acquisti: Hakimi (d, Real Madrid), Sanchez (a, Manchester United)

Cessioni: Lazaro (c, Borussia M. prestito)

JUVENTUS

All. Andrea Pirlo (nuovo)

Acquisti: Arthur (c, Barcellona), Kulusevski (a, Parma), Romero (d, Genoa fp), Perin (p, Genoa fp), Pellegrini (d, Cagliari fp)

Cessioni: Pjanic (c, Barcellona), Muratore (c, Atalanta), Matuidi (c, Inter Miami, definitivo)

LAZIO

All. Simone Inzaghi (conf)

Acquisti: Durmis (d, Nizza fp), Badelj (c, Fiorentina fp),

Cessioni: Berisha (c, Reims)

MILAN

All. Stefano Pioli (conf)

Acquisti: Kjaer (d, Siviglia), Saelemaekers (c, Anderlecht),

Cessioni: Suso (a, Siviglia), Bonaventura (c, svincolato)

NAPOLI

All. Gennaro Gattuso (conf)

Acquisti: Osimhen (a, Lille), Petagna (a, Spal), Rahmani (d, Verona)

Cessioni: Callejon (a, svincolato), Karnezis (p, Lille)

PARMA

All. Roberto D’Aversa (conf)

Acquisti: Hernani (c, Zenit)

Cessioni: Kulusevski (a, Juventus), Caprari (a, Sampdoria fp), Kurtis (c, Spal fp), Pezzella (d, Udinese fp)

ROMA

All. Paulo Fonseca (conf)

Acquisti: Pedro (a, Chelsea)

Cessioni: Smalling (d. Manchester United fp), Zappacosta (d, Chelsea, fine prestito)

SAMPDORIA

All. Claudio Ranieri (conf)

Acquisti: Regini (d, Parma fp), Verre (c, Verona fp), Caprari (a, Parma fp)

Cessioni: Rocca (c, svincolato)

SASSUOLO

All. Roberto De Zerbi (conf)

Acquisti: Babacar (a, Lecce fp), Kaan Ayhan (d, Fortuna Düsseldorf, definitivo)

Cessioni: Fontanesi (d, svincolato), Carrozza (a, svincolato), Gravillon (d, Inter fp),

TORINO

All. Marco Giampaolo (nuovo)

Acquisti: Kone (c, Cosenza fp), Iago Falque (a, Genoa, fp),

Cessioni: Procopio (d, svincolato), Butic (a, svincolato)

UDINESE

All. Luca Gotti (conf)

Acquisti: Bajic (a, Konyaspor fp), Cristo (a, Huesca fp), Pezzella (d, Parma fp), ,

Cessioni: Mallè (a, Balikesirspor fp), Rovini (a, svincolato), Sema (c, Watford fp)

VERONA HELLAS

All. Ivan Juric (conf)

Acquisti: Ragusa (a, Spezia fp), Trupta (a, Wisla Cracovia fp)

Cessioni: Rahmani (d, Napoli), Amrabat (c, Fiorentina), Salcedo (a, Genoa fp), Badan (d, svincolato)

SPORTEVAI | 18-08-2020 12:30