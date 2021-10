Tadej Pogacar rifiuta 15 milioni a stagione

22-10-2021 15:47

Dopo una stagione così, tutto è possibile. Anche che ad uno dei ciclisti più forti del mondo, arrivi un’offerta monstre, irrinunciabile.

Invece, l’offerta pare ci sia stata e pure di quelle monstre, visto che si parla di ben 15 milioni di euro, ma contemporaneamente a questa, puntuale è arrivato il rifiuto del ciclista sloveno. Tadej Pogacar avrebbe infatti ricevuto un’offerta mostruosa di 15 milioni di euro a stagione dalla Ineos Grenadiers, come rivelato da Beppe Conti durante la sua rubrica “Indiscreto” all’interno della trasmissione Radio Corsa su RaiSport.

Il vincitore degli ultimi due Tour de France, nonché di Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia nel 2021, ha siglato un contratto addirittura fino al 2027 con il sodalizio emiratino, ma la Ineos, avrebbe offerto al campione esattamente il triplo di quanto percepisce ora.

Il clamoroso colpo di ciclomercato però non è andato in porto perchè Tadej Pogacar ha rispedito subito al mittente l’offerta, preferendo restare con la squadra che lo ha lanciato e per cui lui rappresenta un faro indiscusso.

Tentativo andato a vuoto quindi per la Ineos-Granadiers che dovrà “accontentarsi” di Egan Bernal (vincitore dell’ultima Corsa Rosa), Richard Carapaz e Geraint Thomas.

