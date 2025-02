Tajani, malore in campo per il figlio calciatore in Eccellenza: cosa è successo e come sta ora

Attimi di apprensione durante la partita di Eccellenza tra Paliano-Ferentino. Filippo Tajani, figlio del vicepremier e ministro degli Esteri, ha accusato un malore. Ma ci sono buone notizie per il giocatore

Roma-Milan, Mancini segna per Mattia Giani: lacrime, occhi al cielo e maglia per il giocatore morto in Eccellenza

È stato un pomeriggio di grande paura per Antonio Tajani e la sua famiglia. Il figlio Filippo, giocatore del Ferentino, ha accusato un malore a seguito di uno scontro di gioco in casa del Paliano. Subito trasportato in elicottero, il ragazzo poi ha dato notizie rassicuranti sul proprio stato di salute tramite la società per cui gioca e tramite anche il padre.

Cos’è successo a Filippo Tajani: lo scontro di gioco e il malore

È il 38′ di Paliano-Ferentino, partita valida per la 20esima giornata del Girone B di Eccellenza laziale. Tajani subisce un normale scontro di gioco con un avversario, che poi va in gol. Tuttavia il 31enne è rimasto esanime a terra. Di conseguenza è scattata la macchina dei soccorsi con l’ambulanza giunta sul campo qualche minuto dopo, come riporta Ciociaria Oggi. In seguito il ragazzo ha ripreso conoscenza, ma si è reso necessario il trasporto via elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La partita nel frattempo è stata sospesa, su decisione presa di mutuo accordo tra i due club. Inevitabile l’apprensione visti gli effetti su Tajani dopo il duro scontro. Ma fortunatamente per il classe 1993 sono arrivate in serata delle buone notizie.

Il vicepremier Tajani aggiorna sul figlio: “Fuori pericolo di vita. Ora cercheremo di capire meglio”

Il centrocampista pare ora stia bene, come sostenuto da suo padre. Il vicepremier, come riporta un video del Messaggero con le dichiarazioni del leader di Forza Italia, ha aggiornato sulle condizioni del figlio: “Al momento è ricoverato per gli accertamenti, ma è fuori pericolo di vita”. Poi ha aggiunto: “Quello che è più importante è che non vi siano delle condizioni gravi e preoccupanti. Adesso capiremo cosa ha provocato questo incidente”.

Il capo della Farnesina ha tirato quindi un sospiro di sollievo assieme alla famiglia del calciatore: “Ci siamo presi un grande spavento, ma chi fa l’atleta professionista a volte affronta queste cose. Non è la prima volta che ci spaventiamo, quando una persona fa una scelta del genere deve mettere in conto che queste cose possono accadere”. Tajani senior ha quindi ringraziato i soccorsi, che sono stati “prontissimi”. “Ringrazio tutti quello che ci sono stati vicini”, ha concluso.

Il club diffonde uno scatto di Filippo Tajani per rassicurare

Sempre in serata è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte del Ferentino Calcio, dove vengono date anche qui delle notizie rassicuranti a corredo di una immagine del centrocampista ricoverato in ospedale e dall’aria provata, ma che al tempo stesso accenna anche un sorriso: “Il nostro Filippo è nelle mani giuste! Con questa foto ci manda i suoi saluti dal Policlinico Gemelli di Roma rassicurandoci sul suo stato di salute. Forza Tajani, ti aspettiamo presto in campo!”.