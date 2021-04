Talento o brocco? Si riapre il processo al rossonero

Contro il Genoa il Milan ha vinto soffrendo e è dunque naturale che nel dopo gara i tifosi abbiano analizzato la prestazione dei rossoneri senza fare sconti a chi, secondo loro, non ha offerto una prova sufficiente.

Leao attaccato dai tifosi

Tra i giocatori più bersagliati dai milanisti è così tornato Rafael Leao: schierato come prima punta in assenza di Zlatan Ibrahimovic, il portoghese non ha inciso, lasciando poi il posto a Mario Mandzukic nel corso della ripresa. Per molti milanisti, Leao è stato protagonista dell’ennesima prestazione incolore, prova del fatto che non è adeguato a vestire la maglia rossonera.

“Vorrei capire quale può essere il suo ruolo – il commento di Max su Facebook -. Sono passati due anni e ha giocato punta centrale, seconda punta, a volte anche trequartista… Se fosse forte qualcosa avremmo visto”.

Ancora più duro Nicola: “Perché davvero pensavate che avrebbe potuto disputare una gara diversa? Quando è entrato Marione la differenza si è vista soprattutto nell’atteggiamento. Si è sbattuto, ha fatto sportellate e rincorso gli avversari. Mi auguro che Leao verrà ceduto a fine stagione perché non serve a nulla”. “È due anni che è con noi, avrà fatto al massimo 4/5 partite buone”, aggiunge Pasquale.

Sarcastico il commento di Alex: “Lui è quello che sorride ogni volta. Anche quando sbaglia. Quindi il suo ruolo adeguato sarebbe come esterno. In tribuna”.

Portoghese fuori ruolo

Valentina, invece, difende l’attaccante: “Scamacca e Leao hanno la stessa età eppure Scamacca leggendo i giornali è un talento, Leao invece è un bidone. Poi si guardano i gol e Leao ha fatto forse meglio… Deve crescere, ha le qualità per farlo però non è questo giocatore mediocre come descritto dai milanisti”.

E anche per Tore la colpa non è di Leao: “Non è un centravanti, in quella posizione fa fatica, soprattutto se si trova spalle alla porta”.

SPORTEVAI | 19-04-2021 12:26