Le relazioni pericolose di Tamara Pisnoli, ex moglie di De Rossi, condannata a 7 anni e due mesi: la vittima rompe il silenzio

Di una notte da romanzo criminale, sopravvivono la paura, la sopraffazione, l’odore del sangue e l’emergere di un profilo ad alto livello di pericolosità. Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, figura inquietante come si evince dalle motivazioni, è stata condannata a 7 anni e due mesi dai giudici per tentata estorsione. Un ritratto a tinte fosche, come si apprende dalle motivazioni e da quanto riportato in esse dai magistrati.

Potrebbe anche essere una sceneggiatura di un film di Quentin Tarantino, tanto pare artificiale quanto riferito da Antonello Ieffi, 44 anni, imprenditore nel settore immobiliare con aziende in tutto il mondo, di quel giorno di dieci anni fa nell’attico romano di Tamara Pisnoli.

Ieffi è una figura nota, nel mondo imprenditoriale romano e gode di una certa visibilità tant’è che è finito nella catena del gossip per via di un presunto flirt con l’attrice Manuela Arcuri, all’apice della sua carriera.

A Pisnoli (condannata a 7 anni e due mesi) arriva per ragioni di affari, senza immaginare – secondo quel che racconta al Corsera –, di quel che ne sarebbe venuto e di quanto avrebbe temuto per la sua vita. Tamara viene descritta con “una personalità allarmante, con una vita improntata all’uso della violenza e della minaccia nei rapporti economici e sociali”.

A Repubblica, Ieffi ha palesato la propria soddisfazione: “Una sentenza giusta – ha commentato l’imprenditore massacrato da due persone su ordine di Pisnoli –. L’ultima volta che l’ho vista è stato durante il processo cercava il mio sguardo, l’ho evitato. Se la incontrassi per strada, cambierei marciapiede”.

Tamara Pisnoli e Ilary Blasi allo stadio ai tempi della Roma

Sulla personalità di Pisnoli anche i magistrati si sono soffermati. Secondo i giudici, infatti, la preoccupazione della 39enne era quella di “non creare attriti con altri esponenti della criminalità locale” e l’uso della violenza è “servito da monito a chi avrebbe osato opporsi”. Le stesse valutazioni sono state espresse dalla Corte anche contro Camilletti e Milano.

Una personalità criminale fredda e composta tanto da rimanere a guardare il pestaggio “senza intervenire per interrompere l’azione violenta, o apparire sconvolta o impaurita, ma semplicemente adottando una smorfia di disgusto quando ha visto il sangue colare copiosamente”.

Ieffi ha ripercorso quegli attimi di puro terrore, cercando di mettere insieme i ricordi di una violenza cieca, ferma, quasi impersonale come viene narrata in Arancia Meccanica:

“È il 17 luglio 2013. Siamo riuniti al secondo piano della sua casa nella camera da letto, sei persone. Tamara comanda, come un vero boss. Mi chiede di versarle 200mila euro, una sorta di risarcimento per un affare che non le è piaciuto. Mi rifiuto, le dico che ci sono i legali. L’espressione del suo volto, a quel punto, cambia. Da serena diventa rabbiosa, cattiva. Quella cattiveria vera che fa temere della propria vita. Uno dei quattro uomini si alza in piedi, mi prende, mi blocca e gli altri iniziano a picchiarmi. Calci e pugni. Lei guarda, indifferente, per nulla sconvolta. Uno di loro, d’un tratto, estrae un coltello a serramanico. Chiudo gli occhi. Sento un dolore pazzesco, fortissimo, sulla testa. Poi vengo investito da una sensazione di calore. È il mio sangue che sta calando sulla testa. Ho una paura pazzesca. Il sangue mi cade sugli occhi, dovunque, sui vestiti. Sono inzuppato del mio sangue. Lei invece è schifata dal sangue che cade sul pavimento. Ordina di prendere dei vestiti per cambiarmi. Mi obbliga a pulire. Come riesco a reggermi in piedi, non so spiegarmelo dopo dieci anni”, la sua ricostruzione.

“Dice a uno dei suoi scagnozzi di portarmi in una delle sue case, di farmi fare il bonifico da 200mila euro, e poi, a qual punto, ammazzarmi. Sì, dice proprio di ammazzarmi. Lo fa con freddezza. Mi caricano in macchina. Il sangue non riesco a tamponarlo. Dopo un po’ mi fingo morto. Si fermano, e sicuri che sia morto per davvero mi poggiano su un marciapiede. È la mia fortuna. Se sono vivo, è grazie a quella finzione”.