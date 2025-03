Tamberi testimonial del nuovo spot della Regione Marche per la stagione 2025

"La mia testa per ora è alla nascita di mia figlia, ma sto lavorando anche per Los Angeles"

Giammarco Tamberi è ad Ancona per la presentazione del nuovo spot come testimonial della Regione Marche per la stagione 2025, insieme al presidente di Regione Francesco Acquaroli. “La mia testa per ora è alla nascita della principessa, ma sto lavorando ogni giorno anche per Los Angeles”, ha detto ai giornalisti il campione olimpico di salto in alto. Immagini di Daniele Carotti