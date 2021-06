Tampa Bay fa subito la voce grossa: Montreal travolta

Tampa Bay inizia nel miglior modo possibile la serie di finale per il titolo 2021 della NHL.

In gara 1 giocata in casa all’Amalie Arena, infatti, i campioni in carica travolgono i Montreal Canadiens per 5-1 in un match di fatto mai in discussione e sempre controllato dalla squadra di coach Jon Cooper.

I canadesi, tornati a giocarsi una finale per il titolo dopo 28 anni, non hanno saputo reggere gli alti ritmi imposti da subito dai Lightning, in gol nel primo periodo con Erik Cernak e nel secondo con Yanni Gourde.

Ben Chiarot prova a riaprire subito i giochi, ma nel terzo periodo sale in cattedra Nikita Kucherov, che orienta definitivamente la partita con una doppietta vanificando la reazione della formazione di Ducharme, che poi incassa anche la quinta rete, realizzata da Steven Stamkos.

In gara 2 Tampa Bay avrà ancora il vantaggio del fattore campo per indirizzare la serie a proprio favore e avvicinare così il secondo titolo consecutivo, impresa riuscita negli ultimi 20 anni solo a Pittsburgh nel 2016 e nel 2017.

OMNISPORT | 29-06-2021 07:40