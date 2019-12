Tancredi Palmeri massacra Sarri, le reazioni dei tifosi

Dov’è il Sarri-ball? Il pari interno della Juventus con il Sassuolo è stata solo la ciliegina su una torta che continua a non convincere. I bianconeri hanno perso il primo posto in classifica ma a preoccupare non è tanto il sorpasso dell’Inter quanto le difficoltà ad ingranare di una squadra che non ha anima. Le critiche arrivano da tutte le parti, dagli addetti ai lavori come dai tifosi, ed oggi è Tancredi Palmeri a sparare a zero sull’allenatore.

LE ACCUSE – Nel suo editoriale su Tmw il giornalista sottolinea che su 18 partite giocate finora, 14 e mezzo sono state disputate con assoluta mediocrità, vinte per inerzia grazie a una panchina infinita, e a un livello tecnico medio incomparabile, ma senza uno straccio di gioco apprezzabile.

IL PARAGONE – Tancredi Palmeri ricorda come questa critica a furor di popolo aveva rimosso Allegri dalla panchina juventina e che nel pareggio con il Sassuolo è la dodicesima volta (su 18!) che si ripete la stessa partita: Sassuolo, Atalanta, Milan, le due con il Lokomotiv Mosca, Torino, Genoa, Lecce, Bologna, Brescia, Verona, Fiorentina. Gioco assente, guizzi di un singolo, il miracolo del portiere.

MEDIOCRE – L’aggettivo che usa il giornalista per il gioco dei bianconeri è “costantemente mediocre, perchè non si può dire?”. La testa della classifica persa dalla Juve non conta nulla, è solo 1 punto di distacco. Più rilevante è la costanza di questa mediocrità, un centrocampo di Sarri che finora ha espresso nulla delle sue idee, e delle scelte gerarchiche in attacco fatte in senso politico.

LE REAZIONI – Sul web in tanti si associano a queste considerazioni: “Meglio vedova di Allegri che moglie di Sarri ” o ancora: “Se Sarri alla fine vorrà essere ricordato come l’unico a non aver vinto il titolo nel decennio magico juventino, è sulla strada buona”.

QUALE GIOCO? – C’è chi scrive: “Sarri ancora non ci ha capito un c.., di cosa significa allenare 18 giocatori top più un’azienda col cerchietto?” oppure: “Lo dissi quando venne annunciato…Sarri non sarà mai mio allenatore…il bel gioco è solo nei vostri sogni. Ho aspettato mesi per dirlo ma con lui in panchina la Juve gioca male e si vede”.

LA DIFESA – In pochi si azzardano a difendere l’ex tecnico di Napoli e Chelsea: “Forse dimentichi che, pur latitando il gioco, la Juve è ancora l’unica imbattuta in Europa. L’Inter per vincere deve correre al massimo. Ora immagina quando lo stato di forma e il gioco prendono piede cosa potrebbe accadere”.

