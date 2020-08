Tancredi Palmeri: Nel tridente della Juve c'è Orsato?

Passeranno anni prima che i tifosi dell’Inter (e del Napoli) perdoneranno l’arbitro Orsato per quel mancato rosso a Pjanic nella sfida con la Juve del 2018. Una macchia a vita che neanche i successi professionali dell’arbitro veneto, non a caso designato a dirigere la finale di Champions League di stasera tra Psg e Bayern, riescono a cancellare. Orsato per una fetta di tifosi italiani è bollato ma il guaio è che anche tra gli addetti ai lavori c’è chi non teme di oltrepassare limiti nel giudicare la sua buona fede.

Tancredi Palmeri attacca la Juve e Orsato

E’ il caso di Tancredi Palmeri. Il giornalista di BeiNsport, inserendosi in un dibattito twitter sull’Inter che dovrebbe imitare la Juve e cacciare l’allenatore, se ne esce candidamente con un post al veleno.

Scrive Palmeri: “Per imitare la Juve dovremmo tesserare Orsato, quanti arbitri ha tesserati la Juve? . Prossimo anno tridente Messi-Agnelli-Orsato”.

Il web si ribella alle illazioni

Fioccano commenti inviperiti dei tifosi bianconeri: “Quindi lei sta dicendo che la Juventus ha corrotto Orsato? O forse vuole spiegarci meglio cosa intende con la frase “tesserare Orsato” ?” o anche: “Solo con queste battute sapete rispondere ? Ah giusto c’è il triplete e bla bla bla…perché non provate ad acquistare Agnelli??”, oppure: “Commento al livello di BarSport e non di un giornalista del tuo calibro, Tancredi, scusami”.

La polemica sugli arbitri infiamma i social

C’è chi scrive: “Oggi l’interista rosica di più per la finale persa o per la designazione per la finale di CL di Orsato ?”. Poi scattano i ricordi: “Per prima cosa ridare indietro lo scudetto rubato. Ed a quanto riguarda il tesseramento di arbitri: quella è una specialità interista” e ancora: “Mi sa che il tuo Facchetti non si è limitato ad Orsato o a NUCINI…ma è andato oltre il lobbing …Finiti gli amici e gli imbrogli…resta solo il ridicolo!”.

Arrivano reazioni ironiche: “Per imitare la Juve ci vogliono i giocatori, si dice in giro che Young ancora cerca Paulo Dybala” oppure: “Ne hai tesserati tanti altri in passato….le telefonate parlano chiaro….come il passaporto di Recoba e l’affetto paterno di Carraro…”.

Infine la sentenza: “Voi avete fatto di più con Guido Rossi dal consiglio di amministrazione dell’Inter Cartonese alla FIGC ….. tutti gli altri son PIVELLI AL VOSTRO CONFRONTO”.

SPORTEVAI | 23-08-2020 08:44