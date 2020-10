Tania Cagnotto incinta di una bimba:"Dopo il lockdown, ho deciso"

Tania Cagnotto è stata e rimane la migliore tuffatrice italiana. Se guarda indietro, la sua vita è stata inevitabilmente e irrimediabilmente legata alla piscina, ai suoi tempi, alla sua disciplina. E anche alla sua solitudine, sebbene Tania abbia un padre che di talento ne ha dimostrato altrettanto e che ha saputo tradurlo e trasmetterlo alla figlia. A Verissimo la Cagnotto ha affrontato la sua scelta di concentrarsi sulla famiglia e di avere un’altra bambina.

La seconda gravidanza di Tania Cagnotto: il retroscena

“Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà un’altra femmina”, ha annunciato Tania davvero contenta, anche perché la primogenita Maya, nata nel 2018, voleva proprio una sorellina. La campionessa è al quinto mese di gravidanza e la sua secondogenita dovrebbe nascere a fine febbraio.

Le ragioni del ritiro definitivo dalla gare per la Cagnotto

Tania ha svelato le ragioni della sua decisione di ritirarsi una seconda volta dalle competizioni: “Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche ed ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni”. Poi però la sua collega e amica Francesca Dallapè l’aveva convinta a riprovarci alle Olimpiadi di Tokyo, ma il lockdown e la pandemia hanno fatto saltare tutto anche il sogno di fare da portabandiera. “A 35 anni, in uno sport come questo in cui competono ragazze giovanissime, c’era troppa differenza fisica”, ha spiegato l’atleta. “Questi due mesi ferme – ha aggiunto – ci hanno fatto perdere la condizione atletica raggiunta, così, ho scelto la famiglia”.

VIRGILIO SPORT | 26-10-2020 11:30