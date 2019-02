Tantissimi i messaggi d'addio a Sala

Il corpo di Emiliano Sala è stato ritrovato. La triste vicenda, iniziata lo scorso 21 gennaio con la scomparsa, sul Canale della Manica, del velivolo con a bordo il calciatore e un pilota, è giunta ad un nuovo, tragico, capitolo, con l'identificazione del corpo rinvenuto dal relitto del velivolo.

L'intero mondo sportivo (e non solo) ha voluto salutare, per un'ultima volta, lo sfortunato calciatore. "La tua anima brillerà per sempre nelal mia", il lancinante messaggio della sorella. Tanti i colleghi che hanno postato "pensieri" per Emiliano. "Riposa in pace Emi", il tweet di Mbappé. "Non ci sono parole", scrive Ozil. Parla di "… enorme tristezza" l'attaccante del Manchester City Aguero. Rudiger rivolge un pensiero alla famiglia, Casillas posta una foto con il giocatore che indica il cielo.

Moltissimi i messaggi anche da parte di club, come Milan, Lazio, Barcellona e tanti altri. Il tutto mentre Nantes e Cardiff sono pronti a dare il via ad una battaglia legale per questioni legate al cartellino dello sfortunato giocatore.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 08:55