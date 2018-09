Tardelli-Jorginho, imbarazzo e nervosismo in diretta

Doppia gaffe per il campione del mondo 1982 Marco Tardelli in diretta tv alla Rai dopo il pareggio tra Italia e Polonia. L’ex centrocampista della Nazionale ha chiesto a Jorginho come mai non sia riuscito a giocare bene come nel Napoli e nel Manchester. “Non ho mai giocato a Manchester…”, ha risposto l’Azzurro, che in estate si è trasferito al Chelsea. Tardelli scusandosi ha sbagliato il nome del giocatore: “Scusami Serginho”.

“Non mi chiamo Serginho e comunque non è facile giocare bene quando sei marcato a uomo da Zielinski che corre molto. Non ho giocato la migliore partita della mia carriera ma ho parlato con i miei compagni di squadra, mi sono messo a disposizione del mister e ho cercato di dare il mio meglio”.

“Ma forse il problema è che i tuoi compagni di squadra non si smarcavano…”, ha insistito Tardelli. “E cosa c’entro io? – ha risposto l’ex Napoli -. Ma chi è che mi sta facendo queste domande?”. Dallo studio: “E’ Tardelli”. “Ok…ciao”.

Queste invece le parole del commissario tecnico Roberto Mancini, che ha difeso Mario Balotelli dai fischi dei tifosi: “Mario deve trovare la condizione. Ha avuto un problemino nel corso della mattinata, non era al massimo e sapevamo che aveva 50 minuti di autonomia. L’ho richiamato parecchio, perché avrebbe dovuto attaccare gli spazi, soprattutto quando il pallone andava sulla destra. I fischi? Fanno parte del gioco”.

“Sono deluso per la mancata vittoria – continua Mancini – e in Portogallo scenderà in campo una squadra diversa, anche per via del poco tempo che abbiamo per recuperare con di mezzo anche un viaggio. Ripartiremo dai buoni segnali del secondo tempo e puntiamo a portare a casa un risultato più importante. Nella prima frazione di gioco abbiamo commesso qualche errore tecnico, ma nella ripresa i ragazzi sono stati molto bravi”.

Gli Azzurri affronteranno il Portogallo lunedì sera allo stadio Da Luz di Lisbona.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 14:10