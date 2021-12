Tardozzi: "Non vedo l'ora di vedere un pilota Ducati vincere nel 2022"

19-12-2021 17:14

Ai microfoni di MotoGp.com, il team manager della Ducati Davide Tardozzi ha elogiato la stagione della Ducati: “Penso che sia stata buona. Abbiamo apportato importanti modifiche alla squadra per il 2021 e sostituito entrambi i piloti. Alla fine siamo riusciti a lottare per il titolo piloti quasi fino all’ultimo con Pecco. Quindi nel complesso è stata una stagione positiva“.

Tardozzi ha voluto assegnare un 9 come voto alla sua squadra: “Perché penso che la squadra e i piloti abbiano fatto un ottimo lavoro e l’atmosfera è incredibilmente buona. Speriamo di ottenere dieci punti su dieci l’anno prossimo“.

Bagnaia e Miller sono cresciuti molto, in pista sono rivali ma l’atmosfera nel box Ducati è ottima: “Ciò che apprezzo di più è il buon rapporto tra Bagnaia e Miller. Capiscono di essere rivali in pista, ma si rispettano molto. E vedo che lavorano duro per migliorare la collaborazione… Condividono i dati e ho visto spesso Pecco andare da Jack dopo le prove o viceversa per discutere di cosa stava succedendo. Capiscono che entrambi beneficiano di questa cooperazione. Spero che continui ad essere così anche in futuro. E non vedo l’ora – conclude Tardozzi – di vedere un pilota Ducati vincere il titolo mondiale piloti nel 2022“.

