Tare: "Luis Alberto faccia l'uomo"

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare in un'intervista a La Repubblica ha parlato delle difficoltà di Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

"Per Milinkovic è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno "pesante" come lui. Può aver influito quel "parto o resto" durato tutta l’estate".

Luis Alberto non è quello della passata stagione: "Per lui è una questione di testa: ha bisogno di sentirsi intoccabile, ma in un club ambizioso come la Lazio non è possibile sbagliare tante gare di fila e restare titolare. Deve riconquistare il posto, da uomo, e tornare a fare la differenza. Lui è un giocatore da Real Madrid, la sua qualità l’ha già dimostrata: ora deve fare il salto di qualità. Ha bisogno di migliorare la condizione fisica e di lavorare sull’autostima".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 08:40