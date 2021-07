Team Usa, Popovich dà la colpa alla globalizzazione

La medaglia d’oro non dovrebbe sfuggire, ma la sconfitta subita dal Team Usa nel match d’esordio contro la Francia è destinata a restare nella storia dell’Olimpiade, se è vero che gli Stati Uniti non perdevano ai Giochi dalla semifinale di Atene 2004 contro l’Argentina.

Nulla di irreparabile, appunto, ma una spia che i miti sono più vulnerabili, oltre che la conferma che i tempi del Dream Team sono lontanissimi.

Al termine del match. comunque, il ct Gregg Popovich non ha fatto drammi, individuando rapidamente la causa del rovescio: “Il divario si sta assottigliando di anno in anno, perché i grandi giocatori ormai sono ovunque, quindi i tifosi non devono affatto stupirsi di risultati come il nostro di oggi”.

“Mi complimento con i giocatori della Francia che hanno giocato molto bene e sono stati più continui di noi sui due lati del campo” ha concluso.

OMNISPORT | 25-07-2021 18:48