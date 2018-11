Tegola Cremonese, si ferma Radunovic

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Massimo Rastelli, la Cremonese ha informato in merito alle condizioni del portiere Boris Radunovic, infortunatosi durante la partita pareggiata per 1-1 venerdì sera a Verona, l'ultima con Andrea Mandorlini in panchina.

L'estremo difensore serbo ha subito una distorsione al ginocchio, con interessamento legamentoso: nei prossimo giorni saranno fatti ulteriori accertamenti, necessari per completare il quadro clinico e definire il percorso riabilitativo.

Circa la condizioni di Paulinho, l'edema muscolare alla gamba destra necessita di una terapia dedicata, che durerà alcune settimane.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 15:50