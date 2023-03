Il calciatore hauna lesione al muscolo soleo del polpaccio destro

27-03-2023 14:23

In vista del match contro il Napoli, non arrivano buone notizie per il Milan.

Stando alle ultime si ferma infatti Pierre Kalulu a causa di una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Il calciatore dovrà sottoporsi a nuovi esami tra una decina di giorno. Salta quindi il match contro il club di Spalletti ed è in dubbio per la sfida di andata della Champions League.

Il problema fisico del francese, classe 2000, è una rarità: mai aveva saltato un match per infortunio.