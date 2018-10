Tegola per la Roma, si ferma Perotti

Brutte notizie per la Roma e per Eusebio Di Francesco: Diego Perotti è costretto a fermarsi per tre settimane. L'attaccante argentino ha sostenuto nella mattinata di mercoledì alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro.

L'ex Genoa salterà i match contro la Spal, il Cska, il Napoli e la Fiorentina. Fermo sempre Karsdorp a causa di una lesione al retto femorale sinistro.

L'infermeria giallorossa è affollata: acciaccati anche Kolarov e De Rossi, entrambi alle prese con la rottura di un dito del piede.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 12:50